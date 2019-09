Achern – Beim Parken beschädigt und aus dem Staub gemacht

Anzeige

Achern (ots) – Ein Fiat-Fahrer hinterließ am Mittwochnachmittag einen Schaden von rund 1.000 Euro an einem geparkten Mercedes. Der Fahrer des Autos hatte seinen Benz in der Tiefgarage eines Discounters in der Hauptstraße abgestellt, als er bei seiner Rückkehr Beschädigungen feststellen musste. Nachdem der mutmaßliche Unfallverursacher sich aus dem Staub gemacht hatte, konnte das Fahrzeug ermittelt werden. Den Lenker des Wagens erwartet nun eine Anzeige. /ma

