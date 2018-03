Achern – Beim Parken beschädigt, Zeugen gesucht

Achern (ots) – Die 40 Jahre alte Besitzerin eines Volkswagens dürfte am Mittwoch nicht allzu begeistert gewesen sein, als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte. Ihren Wagen hatte sie zwischen 9.30 Uhr und 10.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelhauses zwischen der `Kirchstraße` und der Straße `Im Engert` abgestellt. In der Zwischenzeit muss wahrscheinlich ein unbekanntes Auto, welches möglicherweise rötlich oder braun ist, in der Parklücke links neben ihr gestanden haben und ihren VW beim Ausparken beschädigt haben. Der Unfallverursacher machte sich allerdings ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von zirka 2.000 Euro zu kümmern aus dem Staub. Personen, die Hinweise geben können werden gebeten sich unter der Nummer 07841 7066-0 an die Beamten des Polizeireviers Achern zu wenden. /ma

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3903784