Achern – Beim Rangieren beschädigt, Zeugenaufruf

Achern (ots) – Nach einem Unfall beim Rangieren sind die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch auf der Suche nach Zeugen. Die Fahrerin eines blauen Peugeot 207 hatte ihren Wagen am Dienstag zwischen 11:10 Uhr und 11:40 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Gebäude einer Krankenkasse in der Straße `Am Stadtgarten` abgestellt, als sie bei ihrer Rückkehr zum Wagen einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro feststellen musste. Der noch unbekannte Unfallverursacher hinterließ lediglich grüne Farbantragungen am Peugeot. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 entgegen.

/ma

