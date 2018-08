Achern – Brandstiftung am Gymnasium Achern

Anzeige

Achern (ots) – Am 03.08.2018 warf eine bislang unbekannte Täterschaft gegen 23:30 Uhr am Acherner Gymnasium ein Fenster mit einem Stein ein. Anschließend wurden Papier- und Stofftücher innerhalb des Gebäudes mittels unbekanntem Zündmittel in Brand gesetzt. Die verständigte Feuerwehr löschte das Feuer umgehend. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt circa 5000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0781 21-2820. /ku

