Achern, Bühl – Versuchter Betrug am Telefon

Achern, Bühl (ots) – Mehrere Anrufe mit betrügerischem Hintergrund gingen bei Bürgerinnen und Bürgern in Achern und Bühl am Dienstagnachmittag ein. Die Masche war jedes Mal gleich, glücklicherweise auch das Resultat: keiner der Angerufenen fiel auf den Schwindel herein. So ereilte beispielsweise der Anruf seines vermeintlichen Enkels einen älteren Bewohner der Dr.-Edwin-Grüninger-Straße in Bühl. Mit der Geschichte, dass er in Freiburg einen Verkehrsunfall hatte und nun dringend mehrere Tausend Euro benötige, versuchte der unbekannte männliche Anrufer Geld zu ergaunern. Darüber hinaus versuchte der Anrufer noch auszubaldowern, ob sich Wertgegenstände im Haus befinden würden. Der ältere Mann roch jedoch den Braten und tat das einzig richtige: er legte auf und wendete sich mit seinem Hinweis an die Polizei. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben nun die Ermittlungen aufgenommen.

