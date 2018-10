Achern – `Buschfeuer´

Anzeige

Achern (ots) – Der Brand einer Thujahecke hat am Dienstagabend zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Severinstraße geführt. Was zu dem gegen 20.13 Uhr gemeldeten Feuer geführt hat ist noch unklar. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr Achern brachten die Situation schnell unter Kontrolle. Die Höhe des Sachschadens kann nicht beziffert werden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4102827