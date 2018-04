Achern – Den richtigen Riecher bewiesen

Achern (ots) – Bei der Fahndung nach einem Diebstahl aus einem Ladengeschäft in der Hauptstraße, bewiesen Beamte des örtlichen Polizeireviers am Mittwochmittag den richtigen Riecher. Am Bahnhof konnten sie zwei Verdächtige antreffen und bei einer Kontrolle auch das gesuchte Diebesgut auffinden. Die beiden 16-Jährigen müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

