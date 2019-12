Achern – Dieseldiebe unterwegs

Anzeige

Achern (ots) – Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag an einer Sattelzugmaschine rund 950 Liter Diesel abgepumpt. Während der Fahrer in seinem Lastwagen auf dem Autobahnparkplatz Brachfeld geschlafen hatte, brachen die ungebetenen Besucher das Tankschloss auf und entwendeten den Kraftstoff. Der Fahrer blieb dann bei der Weiterfahrt aufgrund Kraftstoffmangels kurz vor dem Rasthof Bühl liegen. Die Beamten des Autobahnpolizeirevier Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen. Am Dienstagmorgen zwischen 7 Uhr und 8:40 Uhr wurde ebenfalls ein Dieseldiebstahl in der Ambros-Nehren-Straße gemeldet. Abgepumpt wurden hier rund 600 Liter Diesel von einem abgestellten LKW. Die Ermittlungen wurden hier durch Beamten den Polizeireviers Achern aufgenommen.

