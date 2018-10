Achern – Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Anzeige

Achern (ots) – Das unkontrollierte Aufeinandertreffen zweier Lastwagen hat am Donnerstagmittag einen Leichtverletzten und mehrere Hundert Euro Sachschaden gefordert. Ein 64 Jahre alter Lkw-Fahrer war gegen 12.18 Uhr mit seinem Laster in der Berliner Straße am Gefährt eines Arbeitskollegen vorbeigefahren, als dieser im selben Moment die Tür öffnete. Hierbei zog sich der 32-jährige Berufskollege des Unfallverursachers leichte Verletzungen zu. /pb

