Achern – Einbruch

Achern (ots) – Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in ein Firmengebäude in der Karl-Bold-Straße eingestiegen. Nach ersten Erkenntnissen haben die ungebetenen Besucher eine Fensterscheibe eingeschlagen, um in das Innere des Anwesens zu gelangen. Hier ergaunerten sie kurz nach Mitternacht diverse Werkzeuge. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4249028