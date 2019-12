Achern – Einbruch in Wohngebiet

Anzeige

Achern (ots) – Bislang unbekannte Einbrecher haben sich am Donnerstagabend an gleich zwei Häusern in der Martinstraße zu schaffen gemacht. Während sie zwischen 18 Uhr und 20 Uhr an der verschlossenen Terrassentür eines Wohnhauses scheiterten, hierbei allerdings einen Schaden von mehreren Hundert Euro hinterließen, gelang es den Ganoven im gleichen Zeitraum, in ein benachbartes Einfamilienhaus einzudringen. Darin durchwühlten die unerwünschten Besucher sämtliche Schränke und Schubladen des Erd- und Obergeschosses. Mit einer Beute von etwas Bargeld und Schmuck verschwanden die Eindringlinge in der Dunkelheit. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen.

