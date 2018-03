Achern – Eingebrochen

Achern (ots) – Unbekannte machten sich im Verlauf des Dienstagabends in der Wohnung eines Anwesens in der Straße „Hinterbann“ zu schaffen. Um in das Innere zu gelangen, warfen die ungebetenen Besucher mit einem Stein die Verglasung eines Fensters ein und waren so in der Lage, die daneben befindliche Balkontür zu entriegeln. Im Anschluss durchwühlten die Langfinger diverse Schränke und machten sich dann mit Schmuck von noch unbekanntem Wert aus dem Staub. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3896767