Achern – Erwischt und wehrhaft

Achern (ots) – Gegen einen 31-Jährigen richten sich seit Freitag die Ermittlungen der Kriminalpolizei. Der Mann war am Freitag gegen 17:20 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Eisenbahnstraße dabei ertappt worden, wie er augenscheinlich versuchte, mehrere Flaschen Hochprozentiges in einer Tasche aus dem Geschäft zu verbringen. Nachdem er die Kasse ohne zu bezahlen passierte hatte, wurde er durch das Personal gestellt. Als diese ihn zum Büro geleiten wollten, stieß er diese von sich und schlug um sich. Mehrere Personen konnten seine Fluchtversuche vereiteln. Bei dem offenbar mit rund zwei Promille alkoholisierten Mann konnten ein unter das Waffengesetz fallendes Messer, ein Teleskopschlagstock und kleinere Mengen verschiedener Betäubungsmittel aufgefunden werden.

