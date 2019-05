Achern – Fahrzeug mit Anhängerkupplung gesucht

Anzeige

Achern (ots) – Ein noch unbekannter Fahrzeugführer hat am Donnerstagmittag an einem in der Robert-Schumann-Straße geparkten Audi A3 einen Schaden von rund 1.500 Euro angerichtet und sich anschließend vom Ort des Geschehens entfernt. Der Unfall dürfte sich zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr zugetragen haben. Anhand der Spurenlage ist zu erkennen, dass das Verursacherfahrzeug mit einer Anhängerkupplung ausgestattet sein muss. Wer Hinweise zum nun gesuchten Fahrzeug und/oder dessen Fahrer geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07841 7066-0 an die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch.

