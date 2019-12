Achern, Fautenbach – Einbruchsversuch gescheitert, Hinweise erbeten

Anzeige

Achern, Fautenbach (ots) – Trotz einer groß angelegten Fahndung mit vielen Polizeikräften ist es drei Männern in der Nacht auf Freitag gelungen, nach einem Einbruchsversuch in ein Spielcasino „Im Gewerbegebiet“ unerkannt zu entkommen. Das Trio hatte gegen 1:30 Uhr erfolglos versucht, die Außenfassade des Gebäudes aufzuhebeln. Die hinzueilenden Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch, umliegender Polizeireviere, der Polizeihundeführerstaffel sowie der Kriminalpolizei konnten vor Ort allerdings nur Hebelspuren und einen Schaden von mehreren Hundert Euro feststellen. Von den maskierten und dunkel bekleideten Einbrechern fehlte jede Spur. Sie sollen Kapuzenpullis getragen haben. Zurück blieb allerdings eine Sporttasche mit Werkzeug. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07841 7066-0 an die Ermittler des Polizeireviers Achern/Oberkirch.

/wo

