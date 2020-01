Achern, Fautenbach – In Haus eingedrungen und Auto entwendet

Anzeige

Achern, Fautenbach (ots) – Nachdem Unbekannte am Donnerstagabend in ein Anwesen in der `Ringstraße` eingedrungen sind und mit einem Fahrzeug unerkannt entkommen konnten haben die Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen. Die ungebetenen Besucher gelangten zwischen 19:15 Uhr und 21:30 Uhr in das Anwesen und entwendeten dort zuerst die Fahrzeugschlüssel und im Anschluss einen grünen Renault Kangoo und etwas Bargeld. Ein weiteres Fahrzeug wurde zwar bewegt, konnte allerdings nur wenige Meter weiter aufgefunden werden. Die Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch sind nun auf der Suche nach Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07841/7066-0 zu melden. /hm

