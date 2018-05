Achern , Fautenbach – Reitzubehör im Visier von Dieben

Achern (ots) – Noch unbekannte Diebe haben am Sonntag zwischen 16 Uhr und 18 Uhr ein Reitturnier im Gewerbegebiet genutzt, um an wertvolle Beute zu gelangen. In einem unbeobachteten Moment entwendeten die Langfinger einen Reitsattel aus einem Pferdeanhänger im Wert von mehreren Tausend Euro. Möglicherweise sind ein und dieselben Täter für einen ähnlich gelagerten Diebstahl am späten Mittwochnachmittag auf dem Gelände eines Reitclubs ´Am Autobahnzubringer´ verantwortlich. Dort wurden durch Unbekannte im Verlauf eines Turniers Reitutensilien im Wert von nahezu 10.000 Euro entwendet. Darunter auch mehrere Sättel. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

