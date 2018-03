Achern, Fautenbach – Versuchter Einbruch

Achern, Fautenbach (ots) – Vier Unbekannte versuchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Spielothek in der Straße „Im Gewerbegebiet“ einzubrechen. Die ungebetenen Besucher hebelten unter anderem mit einem Geißfuß an der Tür des Haupteingangs. Ersten Erkenntnissen zufolge dürften sie gegen 0.30 Uhr während ihrer Tatausführung gestört worden sein. Jedenfalls ergriffen sie ohne Beute die Flucht. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch ermitteln nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls.

/ya

