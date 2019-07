Achern/Fautenbach – Zeugen gesucht

Anzeige

Offenburg (ots) – Die Fahrerin eines roten Opel Cabrio fuhr am Montag gegen 22 Uhr die L 87 aus Richtung Rheinau kommend in Richtung Kappelrodeck. Da sie dabei mit ihrem Auto mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet, verständigten hinterherfahrende Fahrzeuglenker die Polizei. In Höhe Fautenbach konnte die Autofahrerin durch eine Streife des Revier Achern gestoppt werden. Eine Überprüfung ergab, dass sich die Frau mutmaßlich mit über 1,5 Promille ans Steuer gesetzt hatte. Mit der angeordneten Blutprobe war die betrunkene Frau dann überhaupt nicht einverstanden, so dass die Beamten sie dabei sogar festhalten mussten. Außerdem beleidigte sie die eingesetzten Polizisten. Die Opel-Fahrerin erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Beleidigung. Fahrzeuglenker die möglicherweise durch die Fahrweise der Cabrio-Fahrerin gefährdet wurden, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Achern, Telefon 07841 7066-0, in Verbindung zu setzen. /ag

