Achern – Fußgängerin von Auto erfasst

Achern (ots) – Zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einer Toyota-Fahrerin kam es am Dienstag gegen 11:30 Uhr in der Kaiser-Wilhelm-Straße. Die Jugendliche wollte die Straße überqueren und achtete dabei vermutlich nicht auf die von links kommende Prius-Lenkerin. Unmittelbar vor dem heranfahrenden Auto trat die junge Frau auf die Straße und wurde durch den Außenspiegel des Wagens erfasst. Durch den Zusammenstoß zog sie sich Verletzungen zu, die nach einer ersten Versorgung durch den Rettungsdienst in einer Klinik weiterer Behandlung bedurften.

