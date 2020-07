Achern – Graffiti auf mehreren Objekten, Zeugen gesucht

Anzeige

Achern (ots) – In der Zeit zwischen Dienstag, 15 Uhr und Mittwoch, 7.30 Uhr haben bislang unbekannte Sprayer ein großflächiges Graffiti mit einem Schriftzug auf ein Parkdeck eines Gebäudekomplexes in der Hauptstraße gesprüht. Die unerwünschten Schmierereien konnten ebenfalls auf mehreren Objekten in der Kirchstraße sowie in der Rosenstraße festgestellt werden. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten in diesem Zusammenhang unter der Telefonnummer 07841 7066-0 um Hinweise zu verdächtigen Personen.

