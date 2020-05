Achern, Großweier – Nach Rollerdiebstahl ertappt

Anzeige

Achern, Großweier (ots) – Zwei Jugendliche wurden in der Nacht auf Montag in der Großweierer Straße mit einem gestohlenen Motorroller gestoppt. Das Duo dürfte das Zweirad nach bisherigen Ermittlungen einige Zeit zuvor entwendet und anschließend seine Runden gedreht haben, ohne im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Kurz vor 2 Uhr beendeten Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch das nächtliche Treiben und überstellte die 14 und 15 Jahre alten Jungen an ihre Eltern. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

/ya

