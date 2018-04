Achern – Handfest aneinander geraten

Achern (ots) – Wie der Polizei am Mittwoch angezeigt wurde, kam es offenbar am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes in der Eisenbahnstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung. In deren Verlauf soll ein Jugendlicher seinem 18-jährigen Kontrahenten einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben. Der hierdurch Verletzte setzte sich, um offenbar weitere Angriffe abzuwenden, auch körperlich zur Wehr. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen zum Ablauf der Geschehnisse aufgenommen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3927096