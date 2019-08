Achern – Hoher Sachschaden nach Einbruch

Anzeige

Achern (ots) – Unbekannte Einbrecher trieben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einem Bürogebäude in der Ambros-Nehren-Straße ihr Unwesen. Nach aktueller Sachlage stiegen die ungebetenen Besucher zunächst in den Keller des Anwesens ein und entwendeten hier diverse Werkzeuge. Anschließend brachen sie gewaltsam durch ein Fenster in das Erdgeschoss ein und machten sich an einem dort befindlichen Tresor zu schaffen. Mit einem Bargeldbetrag in noch unbekannter Höhe suchten sie letztlich das Weite. Die Einbrecher hinterließen in dem Gebäude einen geschätzten Schaden von rund 15.000 Euro. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

