Achern – In Juweliergeschäft eingebrochen

Anzeige

Achern (ots) – Zwei unbekannte Männer sind in der Nacht auf Freitag in ein Juweliergeschäft in der Hauptstraße eingebrochen und haben hierbei Schmuck und Uhren im unteren fünfstelligen Bereich erbeutet. Das Duo hatte gegen 2 Uhr das Rolltor des Schmuckladens hochgeschoben und die Glastür eingeschlagen. Anschließend betrat einer der Einbrecher das Geschäft und griff zu. Von den Ganoven und der Beute fehlt seither jede Spur. Mithilfe der Auswertung installierter Technik versuchen die Ermittler den Dieben auf die Schliche zu kommen. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4284887