Achern – In Schule eingebrochen

Achern (ots) – Bisher Unbekannte verschafften sich in dem Zeitraum von Samstag, 20 Uhr bis Sonntag, 15:40 Uhr unerlaubt Zutritt zu einer Schule in der Kaiser-Wilhelm-Straße. Nach aktuellem Ermittlungsstand gelangte die Täterschaft durch das Auftreten eines Kellerfensters in das Gebäude, bevor sie eine weitere Tür auftraten und sich Zugang zu weiteren Räumen verschafften. Weiter wurde Werkzeug aus dem Hausmeisterraum der Schule genommen und versucht eine Stahltür im Kellerbereich zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Der entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 500 Euro, die Höhe des Diebstahlschadens ist bisher unbekannt.

/gü

