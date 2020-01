Achern – Jugendlicher Radfahrer nach Unfallflucht verletzt, Zeugen gesucht

Anzeige

Achern (ots) – Am Mittwochabend ist ein 14 Jahre alter Radfahrer in der Hauptstraße von einem bislang unbekannten Autofahrer angefahren und durch die Kollision verletzt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher sei um den gestürzten Jugendlichen herum gefahren und anschließend geflüchtet. Der 14-Jährige war gegen 19:10 Uhr auf dem Gehweg entlang der Hauptstraße in Richtung Fautenbach unterwegs. In Höhe des Anwesens Nummer 76 sei der Autofahrer aus einer kleinen Seitenstraße oder einer Zufahrt herausgefahren und erfasste den Radler. Es soll sich um ein dunkles Fahrzeug gehandelt haben. Zur Behandlung seiner erlittenen Blessuren begab sich der Jugendliche zunächst mit einem Elternteil zum Ortenau Klinikum Achern. Am Tag darauf erfolgte die Anzeigeerstattung beim Polizeirevier Achern/Oberkirch. Zeugen des Unfalls oder wer Hinweise zu dem nun gesuchten Auto und/oder dessen Fahrer geben kann, setzt sich bitte unter der Rufnummer: 07841 7066-0 mit den Ermittlern in Verbindung.

