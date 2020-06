Achern, Kappelrodeck – Ruhestörung

Anzeige

Achern, Kappelrodeck (ots) – Die Uneinsichtigkeit eines 54-Jährigen in Kombination mit seinem starken Alkoholeinfluss hat in der Nacht auf Montag zu einem Polizeieinsatz in der Straße „Pfarrberg“ geführt. Der auf dem Balkon lauthals herumschreiende Mann wollte sich trotz mehrfacher Aufforderung seiner Nachbarn nicht beruhigen lassen. Er brachte die Situation schon beinahe zum Eskalieren, indem er Flaschen vom Balkon warf. Den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch gelang es zwar auch nicht, den emotional aufgewühlten Mann zur Raison zu bringen, dafür nahmen sie den deutlich alkoholisierten in Gewahrsam und brachten ihn in eine Klinik. Dort blieb er freiwillig für eine Nacht.

