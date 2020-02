Achern/Kappelrodeck – Wohlauf wieder aufgefunden

Anzeige

Achern Kappelrodeck (ots) – Eine nicht in ihre Wohnung zurückkehrte 81-jährige Frau hat am Dienstag eine Suchaktion ausgelöst. Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch sowie Familienangehörige haben ab 16 Uhr mögliche Hinwendungsorte der gesundheitlich beeinträchtigten Seniorin überprüft. Der Hinweis einer aufmerksamen Bürgerin führte schlussendlich zum Auffinden der Vermissten. Sie entdeckte kurz vor 21 Uhr eine Frau in ihrem Garten und meldete sich bei der Polizei. Die 81-Jährige wurde von den Beamten abgeholt und wohlbehalten ihren Angehörigen überstellt.

