Achern – Keine Beute

Achern (ots) – Einer Gruppe von Unbekannten ist es gelungen in der Nacht auf Mittwoch über ein Dach an das hoch gelegene Fenster eines Büroraumes „Am Achernsee“ zu gelangen. Mithilfe eines entsprechenden Werkzeugs konnten die Kletterkünstler die Fenstervorrichtung überwinden und ins Innere des Gebäudes einsteigen. Allerdings blieb dort alles an seinem Platz. Lediglich ein Sachschaden am Fenster in noch unbekannter Höhe ist zu verzeichnen. Die Beamten des Polizeireviers Achern haben die Ermittlungen eingeleitet.

