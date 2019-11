Achern – Kind angefahren und davon gefahren, Zeugen gesucht

Anzeige

Achern (ots) – Ein 11-jähriges Kind ist am Freitagmittag in der Hauptstraße, im Kreisverkehr unweit des örtlichen Polizeireviers, auf seinem Fahrrad von einem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert worden. Der bislang unbekannte Lenker eines silbernen Kleinwagens verließ den Kreisverkehr in Richtung Innenstadt und kollidierte gegen 13:10 Uhr mit dem Fahrrad des Kindes, welches seinerseits im Kreisverkehr weiterfahren wollte. Der bislang unbekannte Lenker eines silbernen Kleinwagens verließ den Kreisverkehr in Richtung Innenstadt und kollidierte mit dem Fahrrad des Kindes, welches seinerseits im Kreisverkehr weiterfahren wollte. Das Kind wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Autofahrer wird als älterer Mann mit grauen Haaren beschrieben. Außerdem soll er eine Stoffmütze getragen haben. Er fuhr nach dem Unfall davon. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 um Hinweise . /ag

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4435032