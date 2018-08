Achern – Kind verletzt sich leicht

Anzeige

Achern (ots) – Ein 11-jähriges Mädchen hat sich am Dienstagabend in der Straße „Am Markt“ nach einem Sturz mit dem Fahrrad leichte Verletzungen zugezogen. Das Kind verlor gegen 20.20 Uhr die Kontrolle über ihren Drahtesel und kam zu Fall. Es wurde durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4029041