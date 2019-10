Achern – Mitarbeiter abgelenkt und in die Kasse gegriffen

Anzeige

Achern (ots) – Ein unbekanntes Pärchen und eine weitere unbekannte Person konnten am Mittwochnachmittag durch das Ablenken einer Mitarbeiterin eines Blumengeschäfts etwa 500 Euro aus der Kasse erbeuten. Die Gruppe, als etwa 40 bis 45 Jahre alt beschriebenen, mit südeuropäischem Erscheinungsbild sollen gegen 16 Uhr ein Blumengeschäft in der Rheinstraße betreten und zunächst die Mitarbeiterin aus dem Verkaufsraum gelockt haben. Während sie die Mitarbeiterin geschickt ablenkten, betrat eine weitere Person das Geschäft und entwendete Bargeld aus der Kasse. Nach der Tat flüchteten alle drei in einem blauen Renault mit französischem Kennzeichen in unbekannter Richtung. Die Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch sind nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweisgeber wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 an die ermittelnden Beamten.

