Achern, Mösbach – Psychischer Ausnahmezustand

Achern (ots) – Der psychische Ausnahmezustand eines Mannes sorgte am Montagnachmittag für einen Polizeieinsatz in der Waldulmer Straße. Eine besorgte Anruferin verständigte kurz vor 17 Uhr die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch und teilte mit, dass der bis dahin Unbekannte von dem Balkon eines Mehrfamilienhauses mehrere Gegenstände herunter warf. Im Zuge einer anschließenden Kontrolle wurde der Mann in Gewahrsam genommen und anschließend in eine Spezialklinik gebracht. Da er die Anruferin zuvor beschimpft hatte, sieht er zudem einem Strafverfahren wegen Beleidigung entgegen.

