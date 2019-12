Achern – Mofafahrer verletzt

Anzeige

Achern (ots) – Die 57 Jahre alte Fahrerin eines Ford soll am Montagnachmittag einen 56-jährigen Rollerfahrer übersehen haben. Die Autofahrerin war auf der Rosenstraße in Richtung Kirchstraße unterwegs und hatte beim Einfahren den Rollerfahrer am Heck leicht touchiert. Dadurch kam dieser auf der regennassen Fahrbahn zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 2.200 Euro. Die Autofahrerin sieht nun einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr entgegen.

