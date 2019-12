Achern – Motorradfahrer übersehen

Anzeige

Achern (ots) – Da er mutmaßlich einen im Kreisverkehr in der Hauptstraße/Sasbacher Straße fahrenden und bevorrechtigte 17-jährigen Motoradfahrer übersehen hatte, kollidierte am späten Sonntagabend gegen 22:30 Uhr ein 24-jähriger Honda-Fahrer mit dem Zweirad. Hierbei stürzte der Motorradfahrer und zog sich eine leichte Schürfwunde zu. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Reparaturschaden von ungefähr 5.000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.

