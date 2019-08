Achern – Motorradfahrer verunglückt – Rennen gefahren? Zeugen gesucht

Anzeige

Achern (ots) – Ein junger Motorradfahrer hat sich am Donnerstagabend nach einem mutmaßlich selbstverschuldeten Sturz schwere Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 23-Jährige verlor in einer leichten Linkskurve auf der K 5311 zwischen Rheinbischofsheim und Wagshurst die Kontrolle über seine Kawasaki und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stürzte er in einen Entwässerungsgraben und prallte kurz vor 19:30 Uhr mitsamt seiner Maschine gegen ein Entwässerungsrohr. Der Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro beziffert. Der 23-Jährige war möglicherweise zu schnell unterwegs. Den ermittelnden Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg liegen Zeugenhinweise vor, dass der Biker vor dem Unglück das sogenannte ‚Motodrom‘ auf der K 5311 in beide Richtungen mit überhöhter Geschwindigkeit befahren haben soll. Wem ist der mit einem auffällig grünen Motorradkombi bekleidete Zweirad-Lenker durch seine Fahrweise aufgefallen? Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-4200.

