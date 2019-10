Achern – Mountainbikes entwendet

Anzeige

Achern (ots) – Im Verlauf des Sonntags wurden gleich zwei Fahrräder im Gesamtwert von knapp 1000 Euro vom Fahrradstellplatz am Bahnhof entwendet. Die beiden Eigentümer stellten ihre Mountainbikes der Marken „Serious“ in Schwarz und „Giant“ in Blau, gegen 15:40 Uhr ab und mussten bei ihrer Rückkehr gegen 20:15 Uhr feststellen, dass die durch Schlösser gesicherten Räder entwendet wurden.

Mögliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Achern / Oberkirch unter der Telefonnummer 07841 7066-0 entgegen.

