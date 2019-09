Achern – Mutmaßlicher Einbrecher in Haft

Anzeige

Achern (ots) – Eine allgemeine Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Achern / Oberkirch sollte in der Nacht von Samstag auf Sonntag einem 63 Jahre alten Mann zum Verhängnis werden. Die Ermittler wollten den VW-Fahrer kurz vor Mitternacht auf der L87 genauer unter die Lupe nehmen, als dieser seinen Wagen beschleunigte und über die A5, die B28 und die B3 bis nach Bohlsbach flüchtete. Von hier aus versuchte der Verdächtige, samt einem kleinen Beutel, die Flucht zu Fuß zu ergreifen. Zwei Beamten gelang es jedoch, den Mann einzuholen, zu Boden zu bringen und so vorläufig festzunehmen. Wie sich herausstellte, war die vom 63-Jährigen mitgeführte Tasche nicht nur mit allerlei Goldschmuck befüllt. Im Wagen des Verdächtigen konnten darüber hinaus diverse mutmaßliche Einbruchswerkzeuge sowie ein größerer Bargeldbetrag vorgefunden und sichergestellt werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Wertgegenstände mit hoher Wahrscheinlichkeit aus einem vorangegangenen Wohnungseinbruch in Bühl stammten. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Tatverdächtige wurde im Verlauf des Montagnachmittags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden einem Haftrichter vorgeführt. Der zuständige Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Der Mann, welcher bereits in der Vergangenheit wiederholt durch ähnlich gelagerte Straftaten aufgefallen war, wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

/ya

