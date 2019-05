Achern – Mutmaßlicher Fahrraddieb gestellt

Anzeige

Achern (ots) – Nur kurz währte am Donnerstagmittag die Freude eines 50-Jährigen über seine diebische Errungenschaft vor einem Discounter in der Hauptstraße. Der mutmaßliche Langfinger hatte gegen 13.45 Uhr ein dort abgestelltes Elektrofahrrad im Wert von etwa 1.000 Euro gestohlen und ist damit weitergezogen. Der Eigentümer war allerdings nicht gewillt, sich seinem Schicksal zu ergeben und ging auf die Suche nach seinem Velo. Knapp eine Stunde später wurde er tatsächlich fündig. Vor dem Bahnhof in Achern konnte er den Verdächtigen mit seinem E-Bike stellen und rief die Polizei hinzu. Die rechtmäßigen Besitzverhältnisse konnten somit wieder hergestellt werden. Der 50-Jährige muss sich nun einer Strafanzeige wegen Diebstahls stellen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4266677