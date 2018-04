Achern – Nur 15 Minuten

Achern (ots) – Einem Mann ist am Mittwochabend nahezu seine komplette „Identität“ gestohlen worden. Der 60-Jährige hatte gegen 19.15 Uhr seinen Wagen an der Rückseite eines Möbelmarktes in der Güterhallenstraße nur für 15 Minuten aus den Augen gelassen. Diesen Moment nutzte ein Unbekannter aus, um aus dem Range Rover eine Umhängetasche mit Geldbörse und vielerlei Ausweisdokumenten und Scheckkarten zu ergaunern. Der Langfinger schlug hierzu die Beifahrerscheibe des Autos ein. Der Sach- und Diebstahlschaden dürfte sich im Bereich von mehreren Hundert Euro bewegen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07841 7066-0 an die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch.

