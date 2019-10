Achern, Oberachern – Auf Hausverbot folgen Anzeigen

Anzeige

Achern, Oberachern (ots) – Ein junger Mann soll am Montagvormittag nach einem gegen ihn ausgesprochenen Hausverbots ausfallend und beleidigend geworden sein. Wildgestikulierend soll er überdies gegen 10:20 Uhr einen Geschäftsinhaber in der Oberacherner Straße bedroht haben. Der 24-Jährige wurde offenbar vor einer Woche bei einem versuchten Diebstahl ertappt, woraus das Hausverbot resultierte. Als er am Montagmorgen beim Betreten des Geschäfts darauf hingewiesen wurde, dass er als Kunde nicht mehr willkommen ist, ließ der Mittzwanziger seinem Unmut freien Lauf. Dies brachte ihm nun Ermittlungen wegen Bedrohung und Beleidigung ein.

