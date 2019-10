Achern, Oberachern – In Gaststätte eingebrochen, gibt es Zeugen?

Anzeige

Achern, Oberachern (ots) – Zwei mutmaßlich junge Männer sind in der Nacht auf Freitag in eine Gaststätte in der Oberkirchstraße eingebrochen und haben eine mit Bargeld gefüllte Registrierkasse sowie mehrere Flaschen Alkoholika erbeutet. Ein Zeuge hatte kurz nach 1 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Lokal wahrgenommen und sah gleich darauf zwei Verdächtige, bestückt mit unbekannten Gegenständen unter den Armen, in Richtung Kindergarten davonrennen. Einer des Duos hätte einen hellen Kapuzenpullover getragen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Männern verlief im Sande. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 zu melden.

