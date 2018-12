Achern, Oberachern – Junger Radler gestürzt

Anzeige

Achern, Oberachern (ots) – Ein junger Radfahrer rmusste am Donnerstagnachmittag nach einem Unfall in das Krankenhaus nach Achern gebracht werden. Der 13-jährige Radler war gegen 17:35 Uhr mit seinem Mountainbike auf einem Waldweg vom `Bienenbuckel´ kommend in Richtung `Obere Bergstraße´ unterwegs, als er kurz vor deren Einmündung stürzte und sich dadurch verletzte. Ein Fremdverschulden wird nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4136802