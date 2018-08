Anzeige

Polizeipräsidium Offenburg [Newsroom]

Achern (ots) – Eine leichtverletzte Fußgängerin musste am Dienstagmorgen durch den Rettungsdienst nach einem Unfall in der Antoniusstraße in das Acherner Klinikum gebracht werden. Gegen 7:50 Uhr übersah dort ein Autofahrer beim Rückwärtsfahren die … Lesen Sie hier weiter…

