Achern/Oberkirch – Zwei Alkoholsünder bei Verkehrskontrollen

Achern Oberkirch (ots) – Im Rahmen einer eingerichteten Kontrollstelle an der sogenannten Maiwald Kreuzung wurden am Dienstagabend mehrere Fahrzeuglenker kontrolliert. Hierbei wurde gegen 23:25 der Fahrer eines VW festgestellt, der mutmaßlich zuvor Alkohol konsumiert hatte. Der 38-Jährige sieht sich nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige konfrontiert, da er mit etwa 0,6 Promille unterwegs war. Bei einer weiteren Kontrolle in Oberkirch wurde gegen 23.30 Uhr der 55-jährige Fahrer eines Renaults gar mit rund 1,2 Promille von den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch angehalten. Der Führerschein wurde einbehalten und der 55-Jährige muss sich einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen.

