Achern – Ölschlauch verrutscht

Achern (ots) – Weil sich der Ölschlauch an seinem Fahrzeug während der Fahrt offenbar löste, verlor ein Autofahrer am frühen Mittwoch im Bereich der Antoniusstraße Öl. Anwohner entdeckten diese und Meldeten dies gegen 8.30 Uhr der Polizei. Die Reinigung der Ölspur wurde in Auftrag gegeben.

