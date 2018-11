Achern, Önsbach – Nach Unfall im Kreisverkehr Zeugen gesucht

Anzeige

Achern, Önsbach (ots) – Beim Befahren des Kreisverkehrs in der Offenburger Straße kam es am Donnerstagmorgen gegen 10:45 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto. Während der Lastwagen von der Ortsmitte in Richtung Achern unterwegs war, fuhr eine Opel-Lenkerin von der Schwarzwaldstraße ein, um ebenfalls in Richtung Achern weiterzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch an diesen ein Schaden von rund 6.000 Euro entstanden ist. Da sich die Schilderungen beider Unfallbeteiligten zum Hergang und Kollisionspunkt deutlich unterscheiden, sind die Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch nun auf der Suche nach Zeugen. Mögliche Beobachter des Unfalls werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch unter der Telefonnummer 07841 7066-0 in Verbindung zu setzen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4124068