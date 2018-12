Achern, Offenburg – Lack zerkratzt, Sachschaden verursacht

Anzeige

Achern, Offenburg (ots) – Der Lenker eines Toyota hatte seinen Wagen am Samstagabend zuerst in der Offenburger Wassergasse abgestellt und anschließend bis Sonntagmittag in der Straße „Freimatt“ in Achern geparkt. Unbekannte zerkratzten den Wagen, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, entlang der Fahrerseite und verursachten so einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. An welchem der beiden Orte die Tat stattfand, ist noch unklar. Zeugen werden gebeten sich unter der Nummer 07841/7066-0, an die Polizei zu wenden. /ma

