Achern – Pkw im Flammen

Anzeige

Achern (ots) – Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes brannte am Mittwochmittag der Straße „Illenbach“ ein Pkw. Der 59-jährige Fahrer gab an, dass der Peugeot während der Fahrt anfing, aus dem Motorraum zu qualmen und anschließend zu brennen. Die angerückte Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

/sp

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4129578